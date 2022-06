Yeri Mua se compara con Karol G y la tunden en redes sociales

La influencer veracruzana imitó el look de "La Bichota" y terminó siendo blanco de duras críticas.

Este fin de semana se llevó a cabo con gran éxito el concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México frente a más de 22 mil personas, quienes vivieron la fiebre “Bichota” al bailar y corear sus más grandes éxitos durante un poco más de dos horas. A este magno evento urbano se le sumó Yeri Mua, quien terminó siendo blanco de críticas por esta razón.

A través de Facebook, la destacada influencer y beauty vlogger de origen veracruzano presumió que acudiría al concierto con un entallado pantalón de charol rojo y una sexy blusa de lunares plateados que dejaba al descubierto su sostén. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que también lució una peluca azul para verse igual a la intérprete de ‘Tusa’.

“Veracruz tiene a su Karol G”, es la breve frase que se lee junto al videoclip compartido en su página oficial de Facebook, el cual la muestra bailando al ritmo del tema ‘El Makinon’ mientras va a bordo de una camioneta que va rumbo al concierto y que en tan solo un par de días ha superado las 2.1 millones de vistas.

La tunden en redes sociales

Algunos cibernautas criticaron a la vlogger de belleza por presumirse con peluca azul en redes sociales.

El look de la estrella jarocha no pasó desapercibido para sus fieles fanáticos, quienes le dedicaron un sinfín de halagos en la sección de comentarios. Sin embargo, debes de saber que no todo fue color de rosa para ella, ya que los haters se le fueron encima con crueles burlas y duras críticas.

“Le falta mucho, no le llega ni a los talones”, “Que alguien le diga que en Veracruz no la quieren, nomás nos hacen pasar vergüenzas”, “Ni en sus sueños, pero bueno” y “Karol es única, se me hace una falta de respeto” son algunas críticas que recibió la nueva reina del Carnaval de Veracruz 2022 en Facebook.

¿Cuál es el verdadero nombre de Yeri MUA?

Pese a las críticas que recibe, no se puede negar que la influencer veracruzana goza de gran popularidad en redes sociales.

Yeri Cruz Varela es el verdadero nombre de Yeri Mua. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la influencer y artista del maquillaje originaria de Veracruz goza de gran popularidad en las redes sociales pero no se puede negar que saltó a la fama cuando los cibernautas captaron un piojo caminando sobre su cabeza durante una transmisión en vivo.

