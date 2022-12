¿Yeri Mua se burla de la infidelidad que sufrió Kimberly Loaiza?

El tweet de la influencer hizo enfurecer a los fans de "La Lindura Mayor".

Gran escándalo se vivió en redes sociales luego de que Yeri Mua saliera a defenderse de todos aquellos que se burlan de la infidelidad que sufrió a manos de su ex novio, el influencer Brian Villegas alias “El Paponas”. Sin embargo, ella causó indignación al arremeter en contra de Kimberly Loaiza.

Harta de que los fans de “La lindura mayor” se burlen de lo que pasó entre ella y “El Paponas”, la influencer veracruzana compartió un polémico mensaje que más de uno consideró como una indirecta al episodio de infidelidad que JukiLop vivió en 2020.

Tras la polémica, "La Bratz Jarocha decidió eliminar el tweet.

“Yo no recuerdo haberme burlado de los cuernos de nadie, bola de miadas… Pero al menos yo no me casé ni tuve crías después, y no estén ching*ndo”, fue el mensaje de La Bratz Jarocha compartió en Twitter, mismo que eliminó horas después para evitar que la controversia se siguiera saliendo de control.

La presunta infidelidad a Kimberly Loaiza

Cibernautas aseguran tener pruebas suficientes para comprobar la presunta infidelidad de JD Pantoja.

Fue en 2020 cuando La Verdad Noticias te dio a conocer que Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja protagonizaron una fuerte pelea en Twitter, misma que terminó con la filtración de un video íntimo del influencer con otra mujer que no era Kimberly Loaiza.

Más tarde, la chica involucrada apareció en redes sociales y los cibernautas pronto descubrieron evidencia suficiente para comprobar que se trataba de una infidelidad ocurrida en 2015 por parte del mazatleco hacia su hoy esposa, quien en aquel entonces decidió terminar la relación pero meses después decidieron darse una nueva oportunidad.

Te puede interesar: Exponen nueva infidelidad del novio de Yeri Mua y así reaccionó ella

¿Quién es Yeri Mua?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer jarocha goza de gran popularidad en Facebook.

Yeri Mua es una creadora de contenido, influencer y maquillista profesional que goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales gracias al carisma y sentido del humor que derrocha durante las transmisiones en vivo que realiza desde su página de Facebook.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales