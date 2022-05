Yeri Mua revela que Kenia Os queda fuera del Carnaval de Veracruz por esta razón

La noticia ha entristecido a los fans jarochos de "La Kenini".

Yeri Mua dio a conocer el día de ayer que Kenia Os no formará parte del Carnaval de Veracruz por cuestiones de presupuesto limitado. La noticia ha causado gran tristeza entre los fanáticos de la influencer, quienes esperaban con ansias verla triunfar en las fiestas carnestolendas del puerto jarocho.

Con tal de obtener apoyo para su candidatura como reina del carnaval y debido a la gran amistad que tiene con ella, la artista de maquillaje le prometió a los fans que “La Kenini” daría un concierto si le ayudaban a ganar. Lamentablemente, esta promesa no pudo ser cumplida debido a que el costo del evento se sale del presupuesto de los organizadores.

La estrella jarocha no pudo cumplir el sueño de los fans.

Yeri Mua confirma que Kenia Os no asistirá al Carnaval de Veracruz por "cuestiones de presupuesto" ����pic.twitter.com/jgbpQIPNCP — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) May 25, 2022

“Tristemente no la va a poder traer el carnaval, fue lo que me acaban de decir hoy, hasta hoy nos dieron una respuesta… Ellos simplemente no van a poder, y no es por cuestión que no quieran, porque el carnaval sí la quería traer, simplemente es por temas del presupuesto limitado”, declaró Yeri Cruz Varuela en una reciente transmisión de Facebook.

Kenia Os olvida la triste noticia con sexy foto

La influencer mazatleca robó miles de suspiros gracias a nuevas y sensuales fotografías compartidas en Instagram.

De manera inmediata, los fans lamentaron la decisión del Comité Organizador del Carnaval de Veracruz 2022 e incluso hubo quien acusó a la influencer de engañar al público para obtener votos a su favor. No obstante, la tristeza quedó atrás gracias a una nueva serie de fotografías en bikini que “La Kenini” compartió en Instagram.

Cabe destacar que esta sensual publicación, misma que en menos de 24 horas ya supera los 1.1 millones de likes, llega para promocionar el estreno del video musical de ‘Llévatelo’ en YouTube, canción perteneciente a su álbum debut titulado ‘Cambios de Luna’ y que ha sido un rotundo éxito en las plataformas digitales.

¿Quién es Yeri Mua?

La veracruza ha ganado fama a nivel nacional por su carisma y talento para el maquillaje.

Yeri Mua es una destacada influencer y make-up artist nacida en Veracruz que cuenta con más de 2.4 millones de seguidores en Instagram, 95.8 mil en Twitter y 6.5 millones en Facebook. Tal y como se mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella es recordada luego de que cibernautas captaran un piojo caminando sobre su cabeza.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales