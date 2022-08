Yeri Mua quiere operarse el busto para parecerse a Karely Ruiz

La confesión de la influencer jarocha ha causado controversia en rede sociales.

Yeri Mua se convirtió una vez más en tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que diera a conocer sus deseos de operarse el busto. Sin embargo, el detalle que dejó en shock a más de un seguidor suyo al confesar que quiere tenerlos como los tiene Karely Ruiz.

Fue a través de una transmisión de Facebook que la influencer y estrella del maquillaje nacida en Veracruz le pidió a su novio, el también influencer Brian Villegas alias “El Paponas” que le pagara la cirugía de aumento de busto a lo que él respondió que sí.

Ella mencionó que quería parecerse a Karely Ruiz, la influencer que ha conquistado al Internet con el atrevido contenido que comparte en OnlyFans. No obstante, “El Paponas” ledijo sarcasticamente que él elegiría el tamaño de los implantes debido a que él pagará la cirugía.

Pese a que se trató de una broma entre Yeri Mua y su pareja, sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas y crueles burlas sobre su físico. Sin embargo, debes de saber que la influencer si tiene planeado someterse a una cirugía, motivo por el cual viajará hasta Colombia y así poder lograr su cometido.

Yeri Mua arremete contra el INE

La influencer asegura que el INE edito la foto de su credencial para hacerla ver fea.

Este suceso llega tan solo unos días después de que Yeri Cruz Varela, nombre real de la influencer que sobresalió en los últimos meses por ser la reina de la edición 2022 del Carnaval de Veracruz, acusará al INE de editar su foto y así ella luciera fea en su credencial.

“Se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, dijo Yeri Mua.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, "La Bratz Jarocha" goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje de origen veracruzano que goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en la plataforma de Facebook desde donde realiza múltiples transmisiones en vivo para convivir con sus millones de seguidores.

