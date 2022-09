Yeri Mua provoca controversia al dejarle la etiqueta a sus tenis nuevos

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, volvió a tomar notoriedad en las redes sociales luego de asegurar que hay cierto tipo de tenis que se usan sin quitarles las etiquetas.

Esta no es la primera vez que la influencer se vuelve viral en redes sociales. Apenas el mes pasado generó revuelo al acusar a un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) por malos tratos y de editar la foto de su identificación para hacerla verse mal.

En esta nueva ocasión, la usuaria de TikTok Vivian Lugo (@lachismeriadeinfluensers) compartió un video donde se muestra a la también reina del Carnaval de Veracruz 2022 contestando a un comentario que recibió sobre porque usaba los tenis con una etiqueta, a lo que respondió que así debían usarse por ser “de colección”.

“Estos tenis de aquí, que son unos Air Jordan, que porque los usaba con la etiqueta, pero las nacarandas no sabían que se usa con etiqueta, así se usa, así te lo venden y es una colección”.

La influencer menciona que si bien hay calzado que no trae este tipo de etiquetas, este modelo lo tiene porque se trata de una colección especial y no se le quita por ser un tipo de accesorio.

“Los coleccionistas de tenis no le quitan la etiqueta porque esto no es una etiqueta, esto es como un accesorio que traen los tenis. De hecho hay tenis que también traen como un tipo cordoncito que parece una etiqueta pero no se quita, eso es parte del accesorio del tenis”, dijo.

"Es como algo exclusivo"

También señaló que aunque si se le puede retirar las etiquetas:

“No es lo mismo porque es como algo exclusivo que trae esa edición del tenis”.

Yeri Mua además comentó sobre otra discusión que tuvo sobre este mismo par de tenis con otra seguidora, quien supuestamente señaló que ella no sabía qué tipo de tenis estaba usando.

Yeri Mua genera polémica en redes

“Entonces salieron las guangas y ya le dije a una ‘es que son unos Jordan’ y me dice ‘ni siquiera sabes de tenis, no son unos Jordan son unos Nike’ y yo de ‘ay perra desgraciada’, le dije ‘no son Nike, bueno si son Nike pero son Jordan, son la colaboración de Nike con Jordan, son esa colección’, y la perra seguía y seguía y yo dije ‘no sé porque peleo con la pared’”, relató.

El video se volvió viral en redes sociales, ocasionando diversos comentarios entre los que criticaron a la influencer y quienes aseguraron que tenía razón.

“Los coleccionistas de tenis no se las quitan por qué no los usan solo los coleccionan”, “Si se usan así los tenis que traen esos accesorios”, “Que lo use como quiera, no cuestan baratos”, “Pues la neta no creo q así se use!!”, “es un llavero”, fueron algunos de los comentarios ante la situación.

