Yeri Mua presume el outfit perfecto para ir al banco y la tachan de vulgar

No hay día que Yeri Mua esté involucrada en la polémica y hoy no es la excepción, pues varios cibernautas la han tachado de “vulgar” por lucir un atrevido atuendo en las redes sociales que deja muy poco a la imaginación y que ella considera ideal para ir al banco.

El atuendo que ha puesto a la famosa influencer jarocha en boca de todos consiste en un entallado y diminuto vestido en color rosa que destaca por tener una abertura al frente y a los costados, lo cual provoca que todos sus encantos queden al descubierto.

“No sé bebés, me siento muy prosti con esto, ay no sé. O sea si me gusta, por mi me vale madr*s… Esto ya es mucha vulgaridad o ¿que creen, cómo ven? Como para irnos aquí al banco, quizás me atiendan más rápido”, declaró Yeri Mua en una reciente transmisión en vivo que realizó desde su página de Facebook.

Como era de esperarse, el atuendo ideal de la reina de la edición 2022 del Carnaval de Veracruz para ir al banco no pasó desapercibido y pronto se viralizó por todas las redes sociales, lo cual desató una ola de críticas en su contra por parte de sus detractores.

Yeri Mua, en medio de la polémica

Lamentablemente, la influencer ha estado envuelta en rumores de infidelidad y otros tipos de escándalos.

No se puede negar que Yeri Cruz Varela, nombre real de la influencer veracruzana, se ha convertido en una de las celebridades más polémicas del Internet. En primera instancia tenemos su enemistad con Mimi Carballo durante las elecciones del Carnaval de Veracruz, así como la vez que acusó al INE de modificar su foto de su credencial para hacerla ver fea.

De igual modo es importante recordar que hace unas semanas se filtró un video que la muestra reclamando una supuesta infidelidad a Brian Villegas “El Paponas”, misma que puso fin a su romance. Sin embargo, algunos cibernautas aseguran que estas polémicas son un truco para que se siga hablando de ella en las redes sociales.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, "La Bratz Jarocha" goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje de origen veracruzano que goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en la plataforma de Facebook, gracias al carisma y naturalidad que derrocha en los videos que comparte con sus millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales