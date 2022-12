Yeri Mua no sabía que Rocío Dúrcal estaba muerta; quería que cante con Bellakath

La influencer parece no estar muy bien informada de lo que ocurre dentro del mundo de la música.

Yeri Mua se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por protagonizar un nuevo escándalo junto a su ex novio, Brian Villegas alias “El Paponas” sino por la reacción que tuvo al enterarse que Rocío Dúrcal había muerto hace más de 16 años.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que la influencer realizó desde su página de Facebook, en la cual aparecía alaciándose el cabello mientras tarareaba ‘La Gata Bajo La Lluvia’. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que fusionó ese tema con el hit ‘Gatita’ e incluso bromeó al decir que ambas artistas deberían lanzar un remix de la canción.

No obstante, los fans le hicieron saber a “La Bratz Jarocha” que dicho proyecto no podría llevarse a cabo debido a que Rocío Dúrcal estaba muerta y esto fue lo que ella dijo: “¿Se murió? ¿por qué se murió? Pobrecita, no tenía que morirse antes de sacar la canción con Bellakath.. Yo esperaba la colaboración de Rocío Durcal y Bellakath”.

Bellakath, la artista viral del momento

'Gatita' ha tocado la cima de Top Songs México, la playlist más importante de Spotify.

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, es una cantante de género urbano que recientemente cobró popularidad en el mundo de la música gracias al tema ‘Gatita’, el cual se ha hecho viral en la plataforma de TikTok y ya figura dentro de las principales listas de popularidad en Spotify.

Sin embargo, la canción fue dada de baja en las plataformas digitales debido a un supuesto plagio, pues aseguran que suena idéntica a ‘El hueso de mi perra’, tema lanzado en 2012 e interpretado por Sou D AK ft LittleKey. Afortunadamente, ella pudo demostrar su inocencia y el hit ya puede ser reproducido nuevamente.

¿Qué le pasó a Rocío Dúrcal?

No se puede negar que sus canciones han logrado conquistar a las nuevas generaciones.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Rocío Durcal murió el 25 de marzo de 2006 en Torrelodones, Madrid, España luego de una larga lucha contra el cáncer de útero que le fue diagnosticado en el 2002. A 16 años de su muerte, la cantante es recordada con mucho cariño por sus fieles fanáticos y el público en general.

Fotografías: Redes Sociales