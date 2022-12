Yeri Mua no descarta iniciar romance con una mujer tras infidelidad de su novio

La influencer habló sobre el video viral durante una transmisión en Instagram.

El fin de semana pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yeri Mua se convertía en tema de conversación en las redes sociales luego de que se viralizara un video que la muestra besándose con una mujer mientras bailaba en un famoso antro de la CDMX.

Ante el furor y las dudas sobre su sexualidad que desató dicho video, la influencer aseguró que se trataba de un beso entre amigas: ““Siento que es cosa de la nueva generación, la chaviza se besa con sus amigas… Yo cuando me beso con una mujer lo veo como de amistad, relajo”.

Sin embargo, “La Bratz Jarocha”, apodo con el que se le conoce en redes sociales, dejó en claro que ella es heterosexual pero no descartó la idea de que algun día pudiera sentirse atraída por una mujer: “Yo soy heterosexual, no estoy negando que a lo mejor me pueda atraer una mujer, pero realmente lo que más me ataranta es el pi**”.

Finalmente, Yeri Mua dejó en claro que el beso a su amiga no fue hecho con intención de vengarse de la infidelidad de su novio, el influencer Brian Villegas alias ‘El paponas’: “Lo que pasó ayer de ninguna manera, ni con ninguna intención, fue para vengarme de Brian, no fue así”.

Yeri Mua arremete contra los homofóbicos

La influencer abordó el tema durante una reciente transmisión de Facebook.

Durante la transmisión en vivo desde Facebook, la influencer lamentó que este video viral sacara el lado homofóbico de sus seguidoras: “Me está llegando mucho hate, realmente no pensé que fueran personas tan homofóbicas… Me siento preocupada de que tanta homofobia puede haber porque yo pensé que realmente el mundo ya era muy gay”.

Asimismo, Yeri Mua aseguró que todas las personas tienen una parte ‘un poco gay’ y que a la gente no le debería de importar si ella decide o no andar con una mujer : “La sexualidad es muy turbia, yo siento que todo el mundo es un poco gay… No puedo creer que todavía satanicen esas cosas, es super Yuri de su parte”.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Yeri Mua y su novio?

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en las redes sociales.

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA, es una destacada influencer y maquillista que goza de gran popularidad y aceptación entre los usuarios de las redes sociales gracias a las múltiples transmisiones en vivo que realiza desde su página oficial de Facebook, en donde cuenta con más de 8 millones de seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales