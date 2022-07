Yeri Mua fue víctima de brujería; así se protege de las envidias

La confesión de la influencer jarocha causó controversia en redes sociales.

Yeri Mua se sinceró con sus fieles fanáticos y en una reciente transmisión de Facebook reveló que una persona que le tenía mucha envidia le hizo trabajos de brujería. De acuerdo a sus declaraciones, todo comenzó poco antes de que se llevarán a cabo las fiestas carnestolendas del estado de Veracruz.

La vida de la influencer empezaba a complicarse en todos los sentidos e incluso llegó a tener problemas con su novio. Desesperada por esta situación y tras ser advertida de que estaba siendo víctima de brujería, ella decide hacerse una limpia y ahora se encuentra mejor, pero reveló que la persona que quería hacerle maldad ahora la está pasando mal.

De acuerdo a sus declaraciones, todo comenzó cuando se postuló para ser reina del Carnaval de Veracruz 2022.

“No solo querían que me separara, querían que mis amigos se alejaran de mí, quería que no ganara el Carnaval de Veracruz… También querían que me fuera mal económicamente, mal laboralmente, que todos mis proyectos se me truncaran”, declaró la influencer Yeri Cruz Varela, quien nunca reveló el nombre de la persona que quiso verla fracasar.

Yeri Mua y su ritual de protección "anti-huangas"

Momentos antes de contar su anécdota, la reina del Carnaval de Veracruz 2022 fue cuestionada por ponerse tanto perfume. Sin embargo, ella dejó a todos con la boca abierta al revelar que se pone cinco perfumes como parte de un ritual de protección para las envidias.

“Tengo que usar cinco perfumes de protección ‘anti-huangas’... Hay mucha envidia, sobre todo a las perrit*s como nosotros, una que es perr* fina, pues la envidian mucho”, declaró Yeri Mua con el singular sentido del humor que le caracteriza y que fascina a todos sus fans.

¿Qué tan famosa es Yeri Mua?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer jarocha goza de gran popularidad en las redes sociales.

Yeri Mua goza de gran popularidad en las redes sociales gracias a su carisma y espontaneidad, y para prueba de ello tenemos el hecho de que más de 7.4 millones de personas siguen su página de Facebook. Asimismo, se sabe que tiene 2.9 millones de seguidores en TikTok, 2.9 millones en Instagram y 126.7 mil en Twitter.

Fotografías: Redes Sociales