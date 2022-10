Yeri Mua estalla contra fans que se acercan a pedirle una foto

Los reclamos de la influencer han causado controversia entre los cibernautas.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yeri Mua, Karely Ruiz, Kunno y otro grupo de reconocidos influencers participaron en la pasarela ‘Yo Soy’ del diseñador Javier Hernández que se llevó a cabo en un recinto ubicado en Poza Rica, Veracruz.

Desde elegantes vestidos hasta un traje de novia, la influencer de 20 años de edad caminó sobre el escenario con el carisma que la caracteriza mientras era aclamada por sus seguidores, quienes se dieron cita en el lugar con el objetivo de conocerla en persona.

No obstante, uno de los momentos más aclamados de la noche fue cuando ella y Karely Ruiz se dieron un pequeño beso en la pasarela. De inmediato, el clip se hizo viral por todas las redes sociales, lo que desató una ola de críticas en contra de ambas influencers.

Yeri Mua le reclama a los fans

La influencer se verá obligada a poner limites contra el acoso de los fans.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención es que “La Bratz Jarocha”, apodo con el que también se le conoce en redes sociales, mencionó que terminó el evento estando muy enojada, esto debido a que los fanáticos se metieron hasta su camerino para tratar de tomarse con una foto con ella.

“Hay personas que por tomarse uña foto contigo no respetan tus límites, me abrían mi puerta del camerino y yo andaba encuerada, inclusive me llegue a caer por lo mismo de que me andaban correteando… Sorry pero si no me respetan tengo que poner mis límites”, declaró Yeri Mua desde su cuenta oficial de Twitter.

¿Quién es Yeri MUA?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje de origen veracruzano que goza de gran popularidad en las redes sociales. En Facebook realiza múltiples transmisiones en vivo para convivir con sus más de 7.9 millones de seguidores, quienes la adoran por su carisma e irreverente forma de ser.

