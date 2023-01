Yeri Mua estalla contra fan que irrumpió en su casa y se va de Veracruz

La influencer pidió a los fans que respeten su privacidad.

Yeri Mua inició el 2023 con el pie izquierdo, esto debido a que recientemente se quejó que una fiel seguidora irrumpió en su domicilio en su natal Veracruz para conocerla y tomarse la foto del recuerdo con ella. Dicha situación ha desatado una ola de duras críticas en su contra.

Todo comenzó cuando una usuaria realizó un comentario en Instagram, en el cual mencionaba que habían ido hasta la casa de la influencer para conocerla pero sus amigos le dijeron que ella estaba dormida, lo cual resultó ser una mentira. Ante lo ocurrido, los seguidores dicen sentirse muy decepcionados y aseguran que “Yeri no quiere a sus fans”.

"La Bratz Jarocha" pide respeto por su privacidad.

Ante la denuncia, “La Bratz Jarocha” utilizó sus historias de Instagram para dejar en claro que no recibe visitas de desconocidos por su propia seguridad y lamentó que las personas no sepan respetar su privacidad: “Si no son capaces de respetar mi único espacio que tengo para privacidad, entonces no puedo complacerlas con una foto”.

Yeri Mua se muda a la CDMX

La influencer deja su natal Veracruz para iniciar una nueva etapa en su vida desde la CDMX.

Este incidente ocurre tan solo unos días antes de que Yeri Mua deje su natal Veracruz para mudarse a la CDMX por motivos laborales. Sin embargo, no se puede negar que esta decisión también le ayudará a iniciar una nueva etapa en su vida y olvidar la polémica que se generó tras la mediática infidelidad y ruptura amorosa con Brian Villegas “El Paponas”.

“Mañana es mi último día en Veracruz. No puedo creer que es real que me voy a otra ciudad pero ya quiero dejar todo atrás y crecer mucho… Es momento de decir adiós”, fue el emotivo mensaje que la influencer compartió en redes sociales para anunciar la llegada de una nueva etapa en su vida lejos de su familia.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yeri Mua es una influencer y maquillista profesional que goza de gran popularidad en las redes sociales gracias al carisma y sentido del humor que derrocha ante sus más de 8.9 millones de seguidores en Facebook.

