¿Yeri Mua es víctima de brujería? Video viral podría comprobarlo

Los fans comienzan a crear retorcidas teorías al respecto.

Yeri Mua se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por estar involucrada en algún escándalo sino por un video que se ha hecho viral, en el cual es posible ver cómo la influencer vive varios momentos paranormales frente a la cámara.

Desde sombras que aparecen de la nada, objetos que se caen al suelo sin que alguien lo haya aventado o tener contacto con seres no visibles, la estrella de maquillaje nacida en Veracruz ha preocupado a sus fieles fanáticos por todos los momentos paranormales que ocurren mientras ella transmite en vivo desde Facebook.

Algunos fans aseguran que es muy normal que sucesos paranormales ocurran frente a las cámaras mientras que otros aseguran que la ex reina del Carnaval de Veracruz está siendo víctima de brujería. Cierto o no, no se puede negar que ver el video viral que circula en redes sociales deja a más de uno con la boca abierta y con los pelos de punta.

Yeri Mua cura el desamor en Dubai

La influencer terminó su romance entre infidelidades, actitudes tóxicas y encuentros violentos.

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que “La Bratz Jarocha”, apodo con el que también se le conoce a la joven influencer, no se encuentra en el mejor momento de su vida sentimental debido a que acaba de terminar su romance con el también influencer Brian Villegas, mejor conocido como “El Paponas”.

Tras descubrirlo siéndole infiel con otra mujer en Mazatlán, Yeri Mua encontró consuelo en sus amigos. Sin embargo, ella ha decidido enfocarse por completo a disfrutar su soltería realizando un viaje a Dubai en compañía de la empresaria Sol León y el tiktoker Kunno.

Te puede interesar: Yeri Mua revela que abortó porque su ex pareja no quería ser papá

¿Por qué es famosa Yeri Mua?

La influencer cobró mayor relevancia en redes sociales tras ser elegida como Reina del Carnaval de Veracruz 2022.

Tal vez no lo sepas pero Yeri Mua goza de gran popularidad gracias su carisma y sentido del humor, el cual derrocha durante las múltiples transmisiones en vivo que realiza desde su página oficial de Facebook, la cual ya cuenta con más de 8.3 millones de seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales