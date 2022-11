Yeri Mua es baneada de TikTok por enseñar de más

Yeri Mua es una de las influencers mexicanas más famosas de la actualidad quien constantemente está en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones o acciones, sin embargo una vez más ha dado de qué hablar luego de que su cuenta de TikTok fuera suspendida.

Es por eso que sus seguidores se han quedado en shock pues es una de las influencers que más usa la red social donde realiza transmisiones en vivo sobre su vida en general y donde platica con sus fans.

Hace algunos días la famosa influencer fue noticia después de que fuera sorprendida con el vestido roto en los Premios Eliot 2022, situación que causó mucha controversia entre sus seguidores pues Yeri es una perfeccionista de la apariencia, pero ahora esta información ha tomado por sorpresa a sus seguidores.

¿Por qué bloquearon a Yeri Mua de TIkTok?

Fue a través de sus otras redes sociales donde la influencer explicó lo sucedido con la red social china, pues de acuerdo a su testimonio la decisión que tomó TikTok de censurarla aconteció porque durante una transmisión en vivo mostró de más lo que ocasionó que la plataforma la castigara con no poder hacer transmisiones en vivo.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre”.

La famosa indicó que aunque siempre ha sido grosera en sus lives nunca le habían puesto alguna restricción, pero eso ha cambiado recientemente

“Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre por chicho... y grosera y pues ni modo, me tocó atacarme, me ataqué”

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua es una famosa influencer y artista del maquillaje

Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje que goza de una gran popularidad en las redes sociales gracias a sus en vivos donde platica a fondo sobre los pormenores de su vida, así como su relaciones amorosas.

Actualmente tiene una base de fans muy sólida pues son más de 8 millones las personas que siguen. La Bratz Jarocha.

