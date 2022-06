Yeri Mua encuentra polémicos mensaje de ayuda en su ropa de SHEIN

La influencer jarocha mostró el polémico mensaje de SHEIN en una transmisión en vivo para Facebook.

Yeri Mua se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al contarle a sus fieles seguidores que ella, al igual que otros cibernautas, ha recibido los polémicos mensajes de ayuda en la etiqueta de su ropa que compró en SHEIN, la popular tienda de ropa en línea.

Fue a través de una transmisión en vivo que realizó desde su página de Facebook junto a su novio, el influencer Brian Villegas ‘El Paponas’, que la beauty vlogger enseñó ante la cámara que la etiqueta de su ropa incluía la leyenda en inglés “Need Your Help”, que traducida en español significa “Necesito tu ayuda”.

“No sé si alcancen a ver… Se me puso la piel chinita. A ver, le mostramos, porque si no van a decir que estamos mintiendo”, declaró Yeri, quien hace unos días se convirtió en reina del Carnaval de Veracruz 2022. No obstante, ella mencionó que el polémico mensaje podría referirse a las instrucciones de lavado pero no se convenció del todo.

SHEIN, envuelto en un nuevo escándalo

Cibernautas revelan que han encontrado mensajes pidiendo ayuda en las etiquetas de su ropa comprada en dicha tienda online.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, SHEIN se vio envuelta en la polémica luego de que la usuaria Laritza Arcos diera a conocer en un video compartido en su cuenta de TikTok que la etiqueta de una de las prendas que compró en la tienda en línea contenía un mensaje bastante perturbador.

Más tarde, se supo que ella no era la única que había recibido dicho mensaje, lo que desató rumores de que podría tratarse de una llamada de auxilio por parte de los trabajadores, esto debido a las constantes acusaciones de explotación laboral que ha recibido la marca. Ante dicha situación, los directivos de la empresa decidieron hacer frente a la polémica.

¿Quién es Yeri Mua?

Pese a las críticas que constantemente recibe, la influencer jarocha goza de gran popularidad en las redes sociales.

Yeri Mua es una destacada influencer y beauty vlogger nacida en Veracruz con más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, 104.2 mil en Twitter, 2.5 millones en TikTok, 386 mil en YouTube y 7 millones en Facebook. Cabe destacar que ella es mayormente recordada luego de que captaran un piojo caminando sobre su cabeza en una transmisión en vivo.

