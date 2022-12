Yeri Mua devastada en Dubai; no le alcanza para comprar pulsera de diamantes

La influencer bromeó con el hecho de conseguir un sugar daddy en Dubai.

Yeri Mua se encuentra en Dubai junto a Kunno y la empresaria Sol León. Fiel a su costumbre, la influencer ha documentado en redes sociales todo lo que ocurre en su viaje. Sin embargo, nadie se esperaba que ella se quejara de los altos precios que manejan las tiendas de lujo en dicha ciudad.

A través de sus historias de Instagram, la estrella de maquillaje nacida en Veracruz contó que había ido a la tienda de Louis Vuitton para comprarse una pulsera similar a la que su ex novio le perdió. No obstante, ella quedó sorprendida al ver que la pulsera que quería tenía un costo de 300 mil dólares, una cifra que en ese momento no podía pagar.

“Me encontré con esta que tiene diamantes reales y que cuesta como 300 mil dólares, lo cual no me alcanza pero ya vi un hombre ahí atrás que me interesó y que tal vez me lo pueda comprar … Obvio no me alcanza, no tengo tanto dinero”, dijo Yeri Mua, quien acaba de ser víctima de una humillante infidelidad.

Yeri Mua consigue sugar daddy en Dubai

La influencer contó su nueva hazaña en una reciente transmisión de Facebook.

Unas horas después, “La Bratz Jarocha” realizó una transmisión en vivo desde Facebook para contarle a sus seguidoras que consiguió un sugar daddy en Dubai. De acuerdo a sus declaraciones, un hombre muy apuesto entró a la tienda donde ella estaba y atrapó su atención de inmediato.

Sin miedo a ser rechazada, Yeri Mua se acercó para pedirle que se tomen una foto juntos y él accedió gustosamente. Instantes después, los dos intercambiaron números telefónicos y actualmente se encuentran platicando vía WhatsApp, lo cual le tiene muy emocionada.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, "La Bratz Jarocha" goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente Facebook.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yeri Mua goza de gran popularidad gracias al carisma y sentido del humor que derrocha en las múltiples transmisiones en vivo que realiza desde su página oficial de Facebook, la cual ya ha superado los 8.3 millones de seguidores.

