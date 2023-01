Yeri Mua denuncia a "El Paponas" por violencia doméstica

Todo parece indicar que el pleito entre "El Paponas" y "La Bratz Jarocha" no acabará pronto.

Parece ser que el pleito entre Yeri Mua y Brian Villegas alias “El Paponas” seguirá vigente en el 2023. Ahora, la influencer ha acusado a su ex pareja de cometer violencia doméstica y que ha tomado medidas legales por el tema del abuso de confianza que cometió durante el tiempo que duró su relación.

El escándalo comenzó con una serie de indirectas en Twitter por parte de ambos que involucraba a otras personas. Harta de esta situación, la influencer aseguró que estaba dispuesta a mostrar las pruebas de todo el maltrato físico y psicológico que sufrió con él.

“Cuando tu amas a alguien lo justificas a más no poder, uno justifica a la persona que ama, porque para mí él era mi droga… Yo no quería que dañaran su imagen, yo protegía tanto su imagen que no me importaba manchar la mía, no me interesaba echarme a quien sea de enemigo”, declaró Yeri Cruz Varela entre lágrimas al recordar los violentos episodios violentos que vivió a su lado.

"El Paponas" se defiende

Tras las acusaciones que “La Bratz Jarocha” hizo en su contra, Brian Villegas realizó una transmisión en vivo desde Facebook para defender su inocencia. Asimismo, él menciona que su ex pareja es una persona que saca provecho de la situación y pone a hacer otras personas a “hacer el trabajo sucio” en redes sociales.

Por otro lado, el influencer asegura que su relación fue bastante tóxica y que Yeri Mua cuenta las cosas a su conveniencia para no dañar su imagen ante sus seguidoras. Finalmente, revela que hay cosas que él sabe pero que no contará para no afectar a la persona que en su momento fue el amor de su vida.

Te puede interesar: "El Paponas" liquida millonaria deuda a Yeri Mua

¿Quién es el ex novio de Yeri Mua?

Pese a las críticas y polémicas, Brian Villegas goza de gran popularidad en Facebook.

Brian Villegas, mejor conocido como “El Paponas”, es un influencer y creador de contenidos nacido en Veracruz que se hizo famoso en redes sociales por haber sido novio de Yeri Mua y en la actualidad cuenta con más de 2.9 millones de seguidores en su página de Facebook.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales