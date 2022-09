Yeri Mua defiende a Halle Bailey y su trabajo en el live action de La Sirenita

La influencer jarocha no dudó en defender a Halle Bailey de las críticas que recibe en redes sociales.

Días atrás te dimos a conocer que The Walt Disney Company dio a conocer el teaser trailer del live action de La Sirenita con Halle Bailey como protagonista en la D23 Expo 2022 que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Anaheim Convention Center de California.

No obstante, el primer vistazo a la película dirigida por Rob Marshall revivió la ola de críticas y crueles burlas en contra de la actriz estadounidense de 22 años de edad, quien también es conocida por ser una gran cantante y que junto a su hermana Chloe Bailey forman parte del dúo de R&B Chloe x Halle.

Cibernautas aseguran que no se respetó el diseño del personaje presentado en la película animada de 1989 y acusan a la empresa Disney de sucumbir ante la inclusión forzada con tal de agradar a las minorías. No obstante, más de uno asegura que las críticas se tratan de un racismo interiorizado que lamentablemente aún existe en la sociedad.

Yeri Mua sale en defensa de Halle Bailey

"La Bratz Jarocha" asegura que las múltiples críticas que recibe el nuevo live action son un acto de racismo.

Al igual que miles de personas en todo el mundo, Yeri Mua salió en defensa de Halle Bailey, quien se ha convertido en blanco de crueles burlas y duras críticas desde que se anunció que ella daría vida a la princesa Ariel en el nuevo live action de Disney. Fiel a su sentido del humor, la influencer pidió no ver la película si no están a gusto con la protagonista.

“Mamonas, La Sirenita no es para ustedes si ya tienen pelos en la pan***a, no la vean y ya… No se soportan con su racismo, no veo a ni una Kylie Jenner opinando, pura fodonga”, fue el contundente mensaje que "La Bratz Jarocha" compartió en su cuenta de Twitter, mismos que no demoraron en hacerse viral por todas las demás redes sociales.

¿Cuándo se estrena el live action de La Sirenita?

Disney ha postado por un elenco diverso en el live action de la sirena más famosa del mundo, lo cual le ha costado duras críticas.

El live action de La Sirenita producido por Disney se estrenará el próximo 25 de mayo del 2023. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, hasta el momento se desconoce si tendrá un estreno simultáneo en la plataforma de Disney+ o habrá que esperar algunos meses para disfrutarla.

Fotografías: Redes Sociales