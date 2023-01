Yeri Mua de nuevo en problemas, ahora la acusan de plagio musical

La influencer jarocha podría estar metida en serios problemas legales.

A finales de diciembre pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yeri Mua protagonizaba una fuerte pelea mediática con su ex novio, el influencer Brian Villegas alias “El Paponas”. De este escándalo surgió un tema musical que no demoró en hacerse viral en TikTok y otras plataformas digitales.

Un productor musical compartió en la página ‘Influencers Virales MX’ de Facebook una pista musical que combinaba sonidos electrónicos con algunas frases que la estrella jarocha utilizó para reclamarle a su hoy ex novio de un préstamo millonario que le hizo durante el tiempo que duró su relación.

El productor musical denunció que la influencer intentó robarse los derechos y monetizar con su canción.

Como era de esperarse, el resultado fascinó a Yeri Mua, quien realizó una coreografía del tema que presumió bailándolo en TikTok y que pronto se hizo parte de un reto viral que incluso fue realizado a modo de burla por “El Paponas” y sus amigos en Mazatlán, Sinaloa.

Denuncian a Yeri Mua

Luego de que el tema se hiciera viral gracias a la popularidad de ‘La Bratz Jarocha’, el productor Eduardo Arriaga reapareció en redes sociales para denunciar que ha sido víctima de plagio por parte de la influencer y su equipo creativo, a quienes acusa de registrar su creación musical sin su autorización para beneficiarse económicamente.

El productor aseguró que no había registrado ni monetizado el tema debido a que sabía que la voz no le pertenecía y que al hacerlo estaría incurriendo en un delito. Sin embargo, él no esperaba que Yeri Mua y su equipo se apropiarían del audio que creó con el afán de entretener y sin fines de lucro.

“Las intenciones de la influencer y de su equipo fueron muy claras: robarse la producción y hacerla pasar como de su propiedad”, declaró el productor afectado, quien ha tomado medidas legales para evitar que sigan monetizando con la pista musical de su autoría.

¿Quién es Yeri Mua?

Pese a las críticas y polémicas, la joven influencer goza de gran popularidad en Internet.

Yeri Cruz Varela, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Yeri Mua, es una creadora de contenido, influencer y maquillista profesional que goza de gran popularidad gracias al sentido del humor y carisma que derrocha durante las transmisiones en vivo que realiza desde Facebook para convivir con sus más de 9.4 millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales