Yeri Mua arremete contra Adela Micha: “vieja guanga”

La famosa influencer Yeri Mua está en boca de todos luego de que se viralizara un video en donde afirma que el INE editó la foto de su credencial para hacerla lucir fea.

Esto hizo que el tema llegara al programa de Adela Micha, en donde la conductora y periodista hizo mención del fisico de Yeri, enfatizando en sus grandes labios.

“Es que difícilmente se le cierra la boca”, dijo Adela Micha.

Al escuchar el video, Mua afirmó que aunque ella no cuenta con años de trayectoria, si tiene mucha popularidad en redes sociales.

Yeri Mua enfurecida contra sus haters

“No tengo su popularidad en la Tv, la tengo en redes sociales”.

“Este hocico lo tengo de nacimiento, así crecí con los labios grandes. Esa es mi genética”.

Por último remató diciendo que el cabello de la conductora no le gusta y que incluso la hace lucir mayor.

“Yo me podría poner a hablar de su físico, de su tinte de güera que se le ve todo culero, y que la hace ver mas ruca, pero no me voy a meter con ella”.

Yeri Mua arremete contra Adela Micha

¿Qué opinas de la actitud de Yeri Mua? muchos afirman que se está ganando enemigos rápidamente.

