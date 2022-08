Yeri Mua aconseja a las fans hacerse "arreglitos" si se sienten acomplejadas

La influencer jarocha viajó a Colombia para realizarse tres operaciones estéticas.

La influencer veracruzana Yeri Mua se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que viajó a Colombia para someterse a tres cirugías plásticas en un solo día: aumento de busto, liposucción y marcado de abdomen.

Fiel a su costumbre, “La Bratz Jarocha”, apodo con el que se le conoce en el mundo digital, transmitió en vivo desde su página de Facebook para contarle a sus seguidores todos los detalles de sus procedimientos estéticos y de paso presumir su romance con Brian Villegas “El Paponas” tras rumores de infidelidad y una fugaz separación.

La influencer jarocha se sometió a un aumento de senos, una marcación de abdomen y una liposucción.

De acuerdo a sus declaraciones, la ex reina del Carnaval de Veracruz 2022 se puso unos implantes de 400cc, lo que quiere decir que será una copa de talla C, D o E. No obstante, ella mencionó que se siente muy adolorida pero que está bastante fascinada con el resultado.

Yeri Mua da polémico consejo a sus fans

La influencer dio consejos sobre cirugías plásticas en una reciente transmisión de Facebook Live.

Por otro lado, Yeri Mua confesó que se sometió a estas cirugías debido a que se sentía acomplejada con el tamaño de sus senos y su cuerpo, temor que ha sentido desde muy pequeña y que la ha orillado a seguir dietas estrictas y a hacerse “arreglitos” más de una vez.

En este contexto, la joven influencer que hace poco protagonizó una polémica con el INE exhortó a sus seguidoras que se sientan acomplejadas con su cuerpo a realizarse cirugías estéticas. Eso sí, pidió que le den prioridad a la salud mental y esperar a que terminen de desarrollarse en caso de que sean menores de edad.

“Es un sentimiento hermoso ver tu cuerpo como quieres, sobre todo si eres insegura con una parte de tu cuerpo y por fin lo ves como tu soñaste es muy bonito… Pero como les digo, una cirugía no arregla tus sentimientos, yo en estos días voy a tomar terapia con la psicóloga”, dijo Yeri Mua, quien se recupera favorablemente de sus cirugías.

¿Cómo se llama Yeri MUA en la vida real?

Pese a las críticas y polémicas, "La Bratz Jarocha" goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje de origen veracruzano que goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en la plataforma de Facebook desde donde realiza múltiples transmisiones en vivo para convivir con sus millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales