Yen Press anuncia 6 títulos nuevos ¡Goblin Slayer, Sword Art Online y más!

Yen Press anunció una serie de 6 nuevas adquisiciones editoriales, incluida una novela ligera de Goblin Slayer y un manga de Sword Art Online. Esta información la dio a conocer en la pasada Anime Expo Lite. ¡Prepárate para tenerlos en tu colección!

Algunos de los 6 títulos nuevos también incluyen a “The White Cat’s Revenge as Plotted from the Dragon King’s Lap, Wolf & Parchment”, “A Certain Magical Index SS” y “Spice & Wolf – The Ten-Year Calvados”. A continuación te contamos un poco de estas obras:

The White Cat’s Revenge

Yen Press confirma la adquisición de este título de manga

“The White Cat’s Revenge as Plotted from the Dragon King’s Lap, Wolf & Parchment” escrita por Aki con el arte de Yamigo Kureha, es un manga del género “shojo isekai” adaptado de una novela ligera.

Wolf & Parchment

Wolf & Parchment es un título spin-off de la serie original

Escrito por Isuna Hasekura con arte de Hidori. Esta es una adaptación de manga inspirada de la novela ligera. También es un spin-off de “Spice and Wolf” que tiene lugar 10 años después del final de la serie original. Aquí nos presentan a Col, el compañero de viaje de Lawrence y Holo, y su hija Miyuri.

A Certain Magical Index SS

Título spin-off de la serie original A Certain Magical Index

Escrito por Kazuma Kamachi con ilustración de Kiyotaka Haimura. La novela ligera se publicó originalmente en Japón durante la serialización de “A Certain Magical Index”, además fue el primer spin-off de la serie. La historia presenta a Touma, Hamazura y Accelerator.

Spice & Wolf – The Ten-Year Calvados

Un libro de arte que contiene todo sobre Spice & Wolf

Este libro de arte muestra las ilustraciones del ilustrador de Spice & Wolf, Keito Koume, de la adaptación del manga e incluye portadas y un extracto de manga a color.

Goblin Slayer Side Story II: Dai Katana

Un manga que toma lugar antes de los acontecimientos de la serie original

Escrita por Kumo Kagyu con arte por lack. Esta novela ligera tiene lugar una década antes de los acontecimientos de la historia original de Goblin Slayer. Sigue a Sword Maiden y su grupo, mientras buscan al Rey Demonio para matarlo.

Sword Art Online Project Alicization

Sigue de cerca la precuela de SAO Project Alicization

Sword Art Online Project Alicization está escrito por Reki Kawahara con arte de Koutarou e ilustraciones originales de abec. Este manga es una adaptación de Alicization Arc de Sword Art Online, siendo la precuela del anime en transmisión con el mismo nombre.