Yashahime: 5 cosas sobre Inuyasha que arregló el anime (y 5 que arruinó)

El año 2020 ha estado lleno de importantes series de anime, pero Yashahime: Princess Half-Demon se ha convertido rápidamente en uno de los espectáculos más importantes del año. Después de todo, estamos hablando de la secuela directa de Inuyasha.

Yashahime nos lleva de regreso a uno de los animes más importantes de los años 90 y 2000 creado por Rumiko Takahashi. Ha pasado más de una década desde el nuevo contenido de Inuyasha, pero Yashahime regresa al universo del programa con una nueva perspectiva que se explora a través de una nueva generación de personajes.

Hanyo no Yashahime se expande inteligentemente en el mundo de Inuyasha, pero también debilita la serie original de alguna manera. La Verdad Noticias explora estas dos posibilidades y te las comparte a continuación.

Soluciona: Un mejor equilibrio de género y poderes

Inuyasha tiene una amplia variedad de personajes, pero la serie gira principalmente en torno a la improbable asociación y aventuras de Inuyasha y Kagome. Inicialmente, hubo cierto debate sobre si Inuyasha califica como una serie de anime shonen o shojo, pero Inuyasha gana más personajes masculinos y atiende a ese grupo demográfico cuanto más tiempo pasa.

Yashahime inmediatamente establece una nueva dinámica con tres nuevos protagonistas, todos ellos mujeres. Los personajes masculinos son los impulsos shonen que todavía están presentes, pero ayudan a que la serie se expanda a una audiencia más amplia.

Arruinó: Se inclina hacia tropos repetitivos

La nueva generación de personajes

Con menos de diez episodios en su haber, todavía es un poco pronto para juzgar a Yashahime sobre el alcance de sus historias y hacia dónde se dirige este viaje. Ha habido señales de un nuevo villano y la historia más grande en cuestión, pero en su mayor parte, este anime ha utilizado un enfoque episódico en el que un demonio diferente causa estragos en cada entrega.

Esto se siente un poco reductor de Inuyasha cuando estaba en su momento más perezoso. Es probable que Yashahime permita que esta fórmula se resuelva lentamente, pero actualmente, todavía juega con muchos de los malos hábitos de Inuyasha.

Soluciona: No está vinculado al material fuente de manga

Moroha es la hija de Inuyasha y Kagome

Un problema constante al que se enfrentan los animes populares es que se queman el material de la historia más rápido de lo que el manga original puede manejar. Esto puede resultar en largos períodos de contenido de relleno o que el anime recurra a un final original u otro enfoque para resolver la serie.

La lucha entre el anime y el manga incluso llevó a Inuyasha: The Final Act, que intentó adaptar adecuadamente el resto de la narrativa. Yashahime es un anime original que no se extrae de un manga , lo que le permite más libertad, así como una mayor capacidad para ser impredecible.

Arruinó: Borra el final feliz

¿Entonces Inuyasha y Kagome no tuvieron un final feliz?

Los finales suelen ser la parte más difícil de una historia y una conclusión insatisfactoria a veces puede manchar todo el proyecto. Inuyasha no es una serie perfecta y es culpable de mostrar su edad a lo largo del tiempo, pero ofrece un final que es lo suficientemente satisfactorio y deja a sus personajes en un lugar fuerte que no menosprecia a la audiencia.

Los fanáticos están emocionados de que Yashahime se expanda en el mundo de Inuyasha, pero esto también se produce a expensas del final hacia el que se construyó el anime. La inevitable conclusión a la que llega Yashahime luchará con ser satisfactoria o no repetirse.

Soluciona: Le da más relevancia a Sesshomaru

Rin y Sesshomaru en Inuyasha: The Final Act

Yashahime es una continuación de Inuyasha, pero intenta pasar la antorcha a una nueva generación de cazadores de demonios. Las hermanas gemelas Towa y Setsuna, junto con su prima, Moroha, son el nuevo enfoque, pero todos son hijos de Sesshomaru, Inuyasha y Kagome.

Estos nuevos personajes ofrecen una mirada fascinante al antiguo elenco de Inuyasha y las figuras que antes eran reservadas, como Sesshomaru, instantáneamente ganan más profundidad al convertirse en padre y las lecciones que imparte a sus hijos. Estos nuevos individuos se convierten en una forma más emocionante de ver estos personajes clásicos que simplemente reiniciarlos.

Arruinó: Reduce la originalidad de Inuyasha

Las Princesas Half-Demon "Setsuna, Towa y Moroha"

Los fanáticos ciertamente estaban emocionados de saber que Inuyasha regresaría en forma de Yashahime: Princess Half-Demon, pero el enfoque para el regreso de este anime es indicativo de una tendencia creciente en la industria. Yashahime presenta personajes originales de Inuyasha, pero se convierten en el elenco secundario de sus hijos.

Este no es un mal ángulo, pero es algo que se ha hecho con frecuencia antes, como en el seguimiento de Naruto, Boruto. Esta popular premisa termina diluyendo la originalidad de Inuyasha a medida que se convierte en una secuela de anime más genérica.

Soluciona: Resuelve varios misterios

El hijo menor de Miroku y Sango junto con Setsuna

No todos los animes pueden proporcionar un cierre perfecto para todos sus personajes e historias e Inuyasha incluso recibió el lujo de la serie de anime complementaria, Inuyasha: The Final Act para cubrir la mayor cantidad posible de material restante del manga.

A pesar de esto, Inuyasha todavía no cubre todo, Yashahime no solo llena los espacios en blanco con respecto a lo que sucedió después de la conclusión de Inuyasha, sino que algunos episodios incluso han adaptado el contenido antiguo de Inuyasha que antes no podía encajar en The Final Act. Permite un cierre satisfactorio de múltiples formas diferentes.

Arruinó: Monstruos demasiado débiles

Towa fue adoptada por el hermano de Kagome

Las secuencias de acción y las batallas en Inuyasha no alcanzan las mismas alturas que el material shonen más exagerado como Dragon Ball o incluso Yu Yu Hakusho, pero sigue siendo un anime que presenta muchas peleas entretenidas.

Yashahime ha entregado mucha acción hermosa, muchas veces con ex demonios que aparecieron en Inuyasha. Las peleas son satisfactorias, pero Towa, Setsuna y Moroha parecen demasiado poderosas. Son solo niños, pero ya han derrotado a algunos demonios muy peligrosos. Como resultado de esto, cada nueva criatura aterradora tiene un poco menos de peso.

Soluciona: Narración más ambiciosa

Las tres son primas y las protagonistas de Yashahime

Como muchas series de shonen, Inuyasha no es ajeno a los arcos largos que a veces abarcan docenas de episodios antes de que lleguen a su conclusión. Inuyasha cuenta muchas historias que no tienen miedo de extenderse, pero no se vuelven demasiado ambiciosas en términos de cómo juegan con la estructura y la narrativa.

Yashahime ya está jugando con las expectativas en este departamento. El episodio 7 del anime, "Encuentro a través de una manzana", revela que los primeros seis episodios son simplemente un prólogo. Re-contextualiza lo que vino antes de una manera inteligente y desafiante.

Arruinó: Muestra lo peor de los personajes originales

Inuyasha y Kagome en el anime Yashahime

Inuyasha encuentra el equilibrio perfecto entre secuencias de acción y ritmos de personajes conmovedores. Hay tantas personas que ven el programa por la relación discreta de Inuyasha y Kagome como lo hacen para ver cómo los demonios son aniquilados.

El final de Inuyasha ofrece algunas pistas sobre el futuro de los personajes y cómo se verán sus relaciones, lo cual es más que suficiente. Es bueno ver que los personajes antiguos regresan, pero se vuelve más fácil para ellos desarrollar fallas o parecer padres negligentes porque estos personajes son relegados a un estatus de apoyo en Yashahime.

