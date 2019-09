Yanet García y su novio ya tienen una hija ¡con cuenta de Instagram!

Yanet García, mejor conocida como ‘La Chica del Clima’ del matutino Hoy de Televisa, ha sorprendido mucho a todos sus seguidores en los últimos días; últimamente se la pasaba publicando imágenes de sus zonas íntimas, dedicadas a su novio Lewis Howes, quien con gusto recibía las muestras de afecto.

Tan solo hace unas semanas, la modelo causó gran escándalo en sus redes sociales al compartir una atrevida imagen donde se le puede ver completamente montada sobre su galán mientras se están besando.

Sin embargo, todo indica que dicho beso ocurrió en un ardiente momento, lo que provocó que el cuerpo del novio de Yanet García hablara por sí solo, pues al observar con detenimiento la fotografía, se puede notar un bulto entre las piernas de Lewis.

Los comentarios referentes a la erecci*n que provocó ‘La Chica del Clima’ en su hombre no se hicieron esperar, donde varios refirieron que Lewis Howes está ‘muy bien dotado’.

Tal parece que el amor ha tocado fuertemente la puerta de la mujer mexicana más popular de Instagram, pues desde hace meses se le ve derrochando amor en esta nueva etapa de su vida junto al galán estadounidense.

La cosa va tan en serio entre ellos, que ya decidieron tener una hija juntos, misma que presentaron a través de sus redes sociales, levantando suspiros de ternura entre sus seguidores, pues la pequeña está preciosa.

Sí, ya sé…nos estamos hablando de una perrita, pero literalmente son ellos quienes expresan que son sus padres dejándolo en claro al hacerle su propia cuenta de Instagram donde pusieron en la descripción:

“I’m a mini Pomeranian that loves my mom Yanet García and dad Lewis Howes”.