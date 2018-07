Yanet García y Paul Stanley son exhibidos en el programa Hoy, diciendo tremendas groserías

Una revista de espectáculos dio a conocer que los conductores Yanet García y Paul Stanley no se lavaron la boca con jabón, por las tremendas groserías que se aventaron frente a una periodista en pleno programa.

Lo hechos ocurrieron cuando la periodista Claudia de Icaza fue invitada al programa Hoy con el objetivo de hablar sobre la serie de Luis Miguel, y por desgracia, se llevó un mal sabor de boca de parte de dichos conductores que no se supieron comportar.

La famosa periodista en entrevista exclusiva con Tv Notas, agradeció la invitación por parte de la conductora Magda Rodríguez al programa Hoy, pero manifestó el desgrado que se llevó por parta de las majaderías de Yanet García y Paul Stanley:

Nada más hubo dos personas que no me gustaron, no quiero que me traten en algodones, pero yo dije: ‘una sí tiene razón en haberme puesto cara de… porque alguna vez escribí algo’, y es esta niña que se pone de canto para dar el clima… de pronto siento que dentro de todo ese amor hay una mirada con musiquita de tiburón de fondo y se me quedó viendo horrible”