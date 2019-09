Yanet Garcia: toda una vaquera dispuesta a montar

Yanet García es una de las mujeres más envidiadas y más seguidas en México, y es que la actriz y conductora cuenta con uno de los atributos que han sido reconocidos como patrimonio del internet, y se trata de su abultado trasero. Y es que la regiomontana suele presumir a cada instante que su retaguardia es real, y que es uno de los mejores dones que tiene.

Pero no todo es exhibicionismo para la conductora, pues a veces también le gusta sentirse sensual sin la necesidad de mostrar de más, ya sea en pijama o con look de diario, como fue el caso de este 8 de septiembre, donde la conductora se mostró con un look dispuesta para montar a caballo y recorrer los campos.

Pues Yanet García lució un sombrero vaquero, y unos jeans rotos, muy al estilo de una chica del sur de estados unidos, pero eso sí, con una sudadera bien cubierta, dejando a relucir únicamente su carita preciosa, y callando la boca de sus haters quienes regularmente le dicen que solo muestra su trasero.

Y es que, aunque no mostró su retaguardia, la respuesta de los fanáticos por esta imagen fue bastante, pues, literalmente a 10 minutos de haber posteado la imagen, ya se hacía acreedora a 23 mil “me gusta” de sus fanáticos, y por supuesto, comentarios que resaltan la belleza de la chica del clima del programa Hoy.

“Tienes muy bonito rostro wow muy bonito rostro”, “Estás bien hermosa, saludos”, “Tengo ganas de ti.”, fueron algunos comentarios que recibió Yanet García en su cuenta de Instagram.

Yanet García cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram, catalogándose como una de las influencer más importantes que existen en el mundo de la televisión mexicana, popularidad que la ha llevado a tener importantes ofertas

