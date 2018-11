Yanet García sorprende con un video sin ropa interior

Increíble pero cierto,Nuevamente la sensual Yanet García se encuentra en tendencia, pues ahora se viralizó un video que la "Chica del clima" subió hace unos meses a su instagram(@iamyanetgarcia).

La sensualidad de Yanet García, rompió nuevamente las redes sociales, con un video donde dejó impactado a miles de caballeros. En esta ocasión se puede apreciar a la conductora del programa Hoy, haciendo su rutina de ejercicio, pero lo que más llamó la atención fue el ajustado leggin que cargaba puesto, donde muchos afirmaron que Yanet García no tenía ropa interior.

Algunos comentarios:

Where do you get your leggings