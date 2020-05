Yanet García sorprende con poderoso mensaje en Instagram

Recordemos que después de sus salida del programa Hoy, Yanet García se han enfocado a sus proyectos personales, entre ellos ser una motivadora fitness, razón por la cual sorprendió a sus seguidores en Instagram con un poderoso mensaje.

No podemos negar que la ex chica del clima se ha cimentado un exitoso camino como influencer fitness, donde hasta el día de hoy ha logrado formar una comunidad de más de 13 millones de seguidores en Instagram.

Y es justamente a través de esta plataforma donde hemos visto que Yanet García comparte sus mejores tips y rutinas de ejercicios para mantenerse en forma, algo que en ella ha tenido un resultado fenomenal, pues es reconocida por se una de las mujeres con mejor fìsico en redes sociales.

Yanet García sorprende en Instagram

Aunque esta influencer fitness siempre logra sorprender a sus seguidores en Instagram a través de sus fotografías y videos más sensuales, en esta ocasión no fue su cuerpo o su retaguardia lo que ocasionó tanto alboroto, sino un poderoso mensaje de motivación.

“Recuerda… si fuera fácil, todo el mundo lo haría” fue el mensaje que Yanet García compartió junto a una fotografìa de ella portando un conjunto deportivo en color rosa. Una publicación que en tan solo un par de horas ha logrado captar más de 5,000 mil likes.

De chica del clima a influencer fitness

No queda duda que Yanet García se ha colocado como una de las figuras más populares del mundo fitness, pues diariamente es elogiada por millones de usuarios que no sólo demuestran su admiración por la ex chica del clima, sino que han dejado en claro que ella ha sido su motivación para llevar una vida saludable.

Te puede interesar Yanet García presume su “gran calidad” con tremenda foto en la cama

Cabe mencionar que entre sus proyectos se encuentra la famosa aplicación “Fit Plan”, la cual ha promocionado en varias ocasiones en sus redes sociales. Asimismo la hemos visto participar en algunas secciones para el programa Hoy, producción de Televisa que la llevó a la fama.