Yanet García sorprende con nuevo look y los fans quedan más enamorados (FOTO)

Yanet García de 29 años está disfrutando de su nueva vida a lado de su novio estadounidense Lewis Howes, y también parece estar disfrutando de ya no ser parte del programa de Televisa “Hoy”. Sin embargo, algunos dicen que para “cerrar ciclos”, las personas se suelen hacer cortes de cabello o cambios de look, y al parecer eso es lo que hizo Yanet al darle un toque renovado a su larga cabellera.

Y es que ya han pasado algunos meses desde que Yanet García dejó de ser la “Chica del clima” y se fue a vivir a los Estados Unidos con su actual pareja; por lo que parece estar dejando atrás todo lo que vivió en México, y ahora se ha hecho y cambio de look que la hace lucir aún más bella de lo que ya es.

Los fans quedaron encantados con el sorprendente nuevo look de la conductora Yanet García, ya que aunque no es algo muy extravagante, la joven estrella de la televisión decidió cortarse el cabello en algunas capas y darle un color distinto con reflejos. Yanet compartió su nuevo peinado en sus historias de Instagram y estamos seguros que los fans quedaron fascinados.

Yanet García compartió su nuevo look en Instagram

¿Qué hace actualmente Yanet García?

La conductora e influencer ahora que ya no se encuentra en México ni en Televisa, se ha dedicado a crear una app de deportes donde ella da consejos de entrenamiento y vida saludable; puesto que es una de las influencers deportivas más reconocidas de instagram con sus más de 12 millones de seguidores.

Además, la guapa conductora también disfruta de dar diversos paseos y viajes a lado de su novio Lewis Howes de 36 años. Asimismo, Yanet ha tenido participaciones especiales en algunas televisoras de Estados Unidos, pero hasta ahora no ha concretado algún papel en sí, ya que García ha confesado que no sólo quiere ser TV Host, sino también actriz de alguna telenovela norteamericana; pero aún no se ha presentado la oportunidad.