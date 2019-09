Yanet García se unta CHOCOLATE frente a unos españoles ¡Para derretirse! (VIDEO)

Yanet García es una de las más destacadas influencers de México, gracias a sus más de once millones de seguidores en Instagram y a su imparable popularidad en la televisión y en internet.

La sensual Yanet saltó a la fama desde que iluminara con su belleza todas las mañanas al dar es estado del tiempo en el matutino de Televisa llamado “Hoy”, en donde se ganó el distintivo como “La chica del clima”.

Si bien la fama de Yanet García se debe a que en los últimos años ha desarrollado un cuerpo envidiable, pues su figura es lo que más llama la atención que su talento, ya que son sus atributos los que atraen a su público en especial al masculino.

Lo que no se puede dudar de Yanet García es que es una chica trabajadora y se ha ido abriendo paso en el mundo del espectáculo con una rapidez con la que se ha ido ganando más seguidores y fanáticos que la posicionan actualmente como una de las mujeres mexicanas más cotizadas de Instagram.

Recientemente la sensual “chica del clima” de Televisa ha impactado a todos sus seguidores con un video en donde se muestra degustando un delicioso pastel de chocolate, pero lo hace de una forma inusual, pues se la unta en la boca, mientras unos actores españoles la observan.

Hay que destacar que el video es una de las novedosas escenas de la película de Yanet García, titulada “Bellezonismo”, que comparte para dar un anuncio a sus fans de los Estados Unidos: “I’m so excited that my movie @bellezonismo is now available in USA ���� on Amazon @primevideomx and in English subtitles! Go watch now and let me know what you think on your Instagram stories! ���� ���� Acciones”.

Cabe destacar que “Bellezonismo” es una película cómica dirigida por Jordi Arencón con Armando Del Rio, Yanet García, Raúl Herrera, Miguel Cazorla y que alberga un centro de tecnificación de la belleza, un lugar donde se busca perfeccionar el físico.

