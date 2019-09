Yanet García se “traga” los leggins con su retaguardia

Yanet García es una de las conductoras del programa Hoy más queridas por el público, y es que no hay momento del día en que no sea chuleada por sus fanáticos, debido al exuberante cuerpo que se carga, ya que su retaguardia es una de las favoritas en el mundo del espectáculo, no por nada Yanet García ha conseguido tener una gran comunidad de seguidores.

La chica del clima del programa Hoy no pierde el tiempo, pues es una realidad que la mayoría de sus seguidores están ahí para disfrutar de sus atributos, ya que cuenta con uno de los mejores traseros de la televisión mexicana, retaguardia que ha conseguido 11 millones de fanáticos en Instagram.

No hay día que Yanet García pase sin mostrarnos su outfit, ya sea para el programa, o su vida diaria, tal es el caso de este 11 de septiembre, miércoles en que la conductora nos mostró su ropa deportiva, lista para ir a ejercitarse y mantener esa figura que mantiene locos a sus fans. Su conjunto consiste de un top negro, unos leggins rosados, una gorra negra, y por supuesto su proteína.

“Hard work pays off”, puso Yanet García como pie de foto.

Yanet García se “traga” los leggins con su retaguardia

Sin embargo, algo pasó, y es que la conductora tenía metido, entre su trasero, su pants, es decir, “se comió” su ropa.

La fotografía dejó a sus fans con el ojo cuadrado, y alcanzó en menos de 10 minutos más de 35 mil “me gusta”, y comentarios de sus seguidores, que reconocen la inigualable belleza de Yanet García.

Te puede interesar: Yanet García ¿fue TOCADA en la "cosita" por Lewis Howes? ¡Picosos!

Lo malo para todos sus fans, es que Yanet García tiene el corazón ocupado, pues desde hace un tiempo mantiene una relación con el influencer Lewis Howes, con quien tiene una relación de ensueño, ya que han vivido los momentos más románticos, pues así lo han demostrado en Instagram.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos