Yanet García se prepara para Halloween con disfraz apretadito y sexy

No hace falta recordar que el las celebraciones y fiestas de halloween ya están a la vuelta de la esquina y varios famosos ya preparan su disfraz, como es el caso de Yanet García quien ya eligió el suyo y se le ve…espectacular.

Para suerte de muchos, "La chica del clima" escogió un atrevido y sexy atuendo para estas fiestas de disfraces que se avecinan.

A través de su Instagram, la modelo y conductora presumió su atuendo de "Batichica", conformado por un corset negro con dorado y un diminuto short, un toque sensual y a la medida con un par de pantimedias largas con detalles de murciélago y lo que no podía faltar, el característico antifaz de superheroina.

No cabe duda que lo único que le hace falta a la guapa conductora es su "Caballero de la Noche" porque los miles de "me gusta" no se hicieron esperar.

Yanet García y su ex novio Douglas Martin disfrazados