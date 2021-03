Yanet García se luce al estilo de "Rebelde" con un coqueto look

Yanet García, quien saltó a la fama tras participar en el programa "Hoy", ha sido conocida en las redes como la "Chica del clima", aunque por el momento está alejada de la televisión y de Televisa, siempre ha mostrado su apoyo a la empresa.

Y en su reciente publicación en Instagram, no desaprovechó la oportunidad de invitar a sus seguidores para que no se pierdan la transmisión del concierto virtual "Ser o parecer" de RBD, pues muy a su estilo lució un coqueto look de la telenovela "Rebelde".

La chica fitness Yanet García modeló un sensual outfit de colegiala, la famosa usó una blusa de mangas largas, una corbata en color rojo y una diminuta falda de mezclilla que resaltó su bella figura; la conductora enseñó sus encantos que cautivaron a los usuarios.

La ex "Chica del clima", aprovechó en el video para recordarles a sus fans que el concierto virtual se transmitirá el domingo 28 de marzo en punto de las 7:00 pm por el Canal de las Estrellas, además usó de fondo de música la inolvidable canción "Rebelde".

Yanet García y sus coquetos looks en Instagram

Yanet García luce sus encantos en Instagram

Desde que la presentadora de 30 años de edad comenzó a participar en la sección "Aclimátate" del matutino "Hoy" alcanzó popularidad en su cuenta oficial de Instagram, y hasta el momento ha conseguido más de 13.6 millones de seguidores.

Y es que, algo que cautiva a los caballeros, es que Yanet enseña su cuerpazo con coquetos looks, de igual forma ha compartido el antes y después del drástico cambio físico que ha tenido tras dedicarse a la vida fitness.

No cabe duda que Yanet García es una mujer muy disciplinada con el ejercicio, pues hasta los fines de semana no pierde la oportunidad de acudir al gym para tonificar su cuerpo, aunque lo que alborota a los caballeros son sus atuendos deportivos muy ajustados.

