Yanet García se levantó el CALZONCILLO para mostrar lo marcado que tiene todo

La influencer Yanet García es una de las mujeres más hermosas de México y gracias a eso sigue acaparando las miradas de los internautas con su hermosa figura, consolidándose también como una poderosa influencer en las redes sociales.

Actualmente la regiomontana ha dejado la televisión para dedicarse a otros proyectos personales, pues hay que recordar que logró popularidad por su físico, pues durante sus comienzos en la televisión se convirtió en una de las presentadoras más hermosas de la televisión mexicana.

No queda duda de que su participación en el programa "Hoy" la convirtió en la famosa "Chica del clima", apodo con la que es famosamente reconocida en distintas partes del mundo y quizás a como muchos la ubiquen en el mundo de la farándula.

Se sabe que se ha instalado en Los Ángeles para cumplir con sus sueños al convertirse en una entrenadora fitness y tanto hombres como mujeres se han sentido inspirados en la perseverancia que ha tenido Yanet García, pues recordamos que hace algunos años lucía poco voluminosa.

Recientemente Yanet García ha impactado a sus fans con una ardiente pose que está haciendo arder el Instagram, ya que en posa para sus seguidores a como acostumbra en su candente galería de imágenes que a más de uno le roba los suspiros.

Resulta que en la imagen se presume con un traje de baño de dos piezas en negro, en donde con sus manos se levanta el calzoncillo para mostrar lo bien marcada que tiene su figura, afirmando en un mensaje lo siguiente:

“Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te diga que no lo hagas, cuando vean que no te pueden detener, te dirán como lo tienes que hacer y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti”.