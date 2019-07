Yanet García se hace ‘LA RUSA’ con su novio (FOTO)

Yanet García se hace ‘LA RUSA’ en Instagram (FOTO)

Yanet García es catalogada en la actualidad como una de las conductoras mexicanas más sensuales que existen, y es que su participación como ‘La Chica del Clima’ en el programa Hoy, ha hecho que alcance una importante popularidad entre los internautas, sobre todo los caballeros, quienes se echan un taco de ojo al ver las candentes fotografías de la conductora.

Además, gracias a la popularidad que ha adquirido en los últimos tiempos, su trabajo le ha llevado a cruzar fronteras, pues recientemente estuvo en Europa, con la intención de promocionar la película que ella misma protagoniza.

Y aunque se trató de un viaje de trabajo, una vez que Yanet terminó sus compromisos aprovechó para vacacionar y recorrer varios países del viejo continente, acompañada de su siempre incondicional: Lewis Howes.

Recordemos que no hace mucho se supo que Yanet García era la pareja oficial del emprendedor y escritor estadounidense, no obstante, aunque su amor es reciente, no temen hacer saber lo mucho que se aman.

Para muestra de ello están las multiples publicaciones y mensajes de Lewis Howes, donde siempre le declara todo su amor y admiración a Yanet García, mostrándose perdidamente enamorado de ella; además de que le hace saber lo fundamental que es en su vida.

Asimismo, ‘La Chica del Clima’ constantemente le dedica tiernos mensajes a su novio, y creemos que ese fue el caso de ahora, pues a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía donde aparecen juntos viendo un hermoso atardecer, sin embargo, el texto que colocó junto a la foto está en ruso.

Fue así como Yanet García simuló hacerse la rusa dedicando un texto en ese mismo idioma, la pregunta en tal caso sería… ¿Yanet García sabe hablar ruso?.

MIRA LA FOTOGRAFÍA A LA QUE NOS REFERIMOS

