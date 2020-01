Yanet García se defiende de los haters: “Sé lo que cuesta trabajar”

Yanet García, conocida como la sensual “Chica del Clima”, como la Inspiración Fit de miles de mujeres y como uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana se defendió de todos aquellos que la critican por “tenerla fácil”.

Yanet García revela humilde pasado

La joven conductora publicó un vídeo en sus redes sociales donde confesó que es una chica de humildes orígenes, quien ha tenido que trabajar muy duro para llegar a donde está y que no ha utilizado su belleza o muy físico para sacar ventaja.

Con 29 años de edad, fue conductora de programas como “Hoy” de Televisa, es la primera mexicana en formar parte de la aplicación FitPlan y ahora se incorpora a las filas de Univision para una nueva etapa profesional.

Gracias a su labor como influencer del mundo del deporte, Yanet García siempre está muy cerca de sus fans, por lo que ciertos mensajes comenzaron a llamarle la atención.

Las críticas

“Me escriben y me dicen: `tú tienes muchas oportunidades porque tienes un muy buen físico, pero nosotras no”, comenzó su confesión; aunque Yanet García reconoció sus ventajas, afirmó que sabe el costo del trabajo duro.

“Es verdad que mi físico me ha ayudado muchísimo, pero nadie me ha regalado el físico que tengo, he trabajado muy fuerte durante años [...] Sé lo que es trabajar de lunes a sábado por un salario de mil pesos [...] Le ayudé a una tía a vender elotes”.

“Yo los entiendo porque a mi nadie va a venir a decirme lo que cuestan las cosas”, dijo Yanet García.

Su mensaje a los fans

Yanet García terminó el vídeo diciendo a sus admiradores: que sigan adelante en todo lo que se propongan.

“Estoy aquí para motivarlos y decirles que sí se puede porque yo he podido, solo es cuestión de tiempo, de creer y de trabajar súper fuerte.

