Yanet García se agarra 'de los pelos' con famosa actriz de Televisa

Yanet García, también conocida como ‘La chica del clima’ se ha convertido en una de las celebridades más populares en México y a nivel internacional, pues sus enormes atributos le han hecho conquistar varios países.

Aunque su marca personal era enseñar el trasero en cada oportunidad que podía, esto cambió tras el inicio de su relación con el famoso deportista Lewis Howes, donde ahora lo único que vemos son fotos de la amorosa pareja.

Además de esto, Yanet García comparte muchas imágenes con frases motivacionales para alentar a sus fans, pero aparentemente esto también le genera haters, pues una famosa actriz se ha declarado en su contra.

Hace poco, la sensual Yanet García compartió un video donde alentaba a sus fans a perseguir sus sueños, pues trato de inspirarlos y motivarlos pues pueden lograr lo que sea si se atreven y dejan sus miedos de lado, pues todos tienen la capacidad de lograrlos.

Esto por supuesto, llenó de felicidad a millones de sus fans, pero al parecer a Luz Elena González no le agradó en lo absoluto, pues arremetió contra la chica del clima por darle ‘falsas esperanzas’ a sus fanáticos.

“Que padre que tú puedas pero creo que eso no significa que todos puedan, creo que eres motivación y muchos a través de ella luchen por sus sueños pero algunos lo logran otros no y eso no significa que no puedan ser felices o exitosos, pero bueno un poco de filosofía y un punto de vista muy personal hermosa Yanet”.