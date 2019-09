Yanet García se acaricia ‘el paquetazo’ en traje de baño (VIDEO)

A pesar de hay como ‘chorromil’ conductoras en el programa Hoy de Televisa, sin duda alguna Yanet García se ha posicionado como una de las favoritas de la emisión mañanera, aunado a su gran popularidad como influencer fitness en las redes sociales, su sequito de fanáticos y seguidores aumenta rápidamente.

No hay día en que Yanet García deje pasar una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde enseñé sus mejores atributos físicos, ya sea por medio de fotografías o videos, mismos que le han generado el tener millones de fans a través del mundo, pues inclusive, es ‘La Chica del Clima’ más exitosa a nivel internacional.

Y es que no podemos negar que Yanet García está en uno de los mejores momentos de su carrera profesional; con una relación estable, un trabajo exitoso, con nuevos proyectos actorales, pero, sobre todo, manteniéndose como una de las figuras públicas más queridas en Instagram, donde la siguen más de 11 millones de personas.

Actualmente, su proyecto más ambicioso se trata de una APP que en 2020 podrás descargar desde tu celular para conocer las rutinas de ejercicio y alimentación balanceada que lleva la conductora, para poderlos aplicar en tu propia vida si tu finalidad es lucir un cuerpo tan bello como el de ella.

Con todo lo anterior, es obvio pensar que la vida de Yanet García es bastante ajetreada, cosa que es una realidad, sin embargo, tiene tan bien programada su agenda, que no pierde la oportunidad al menos una vez al mes de salir de vacaciones para relajarse al lado de su novio Lewis Howes.

Yanet García se acaricia ‘el paquetazo’ en traje de baño (VIDEO)

Así lo mostró esta ocasión, donde ‘La Chica del Clima’ compartió un video disfrutando de un agradable y relajado día soleado, mientras está sentada a la orilla de la alberca lista para un chapuzón.

Como es costumbre, Yanet García aprovechó para grabarse dando la espalda, mientras que en primer plano destacan sus enormes glúteos. El video arranca mientras ella está acariciando su cuerpo y de pronto, voltea a la cámara al estilo ‘como si no me hubiera dado cuenta que me están grabando’.

MIRA EL SENSUAL VIDEO DE YANET GARCÍA

QUIZÁ TE INTERESE: Yanet García muestra la evolución del tamaño de sus glúteos (FOTO)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos