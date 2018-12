Yanet García reveló que desea enamorarse de nuevo (VIDEO)

La hermosa presentadora Yanet García del programa matutino "Hoy", a través de una entrevista que compartió en su cuenta personal de Instagram lo que piensa sobre el amor, pues la sensual modelo reveló que desea enamorarse de nuevo.

Recordamos que Yanet García anunció en el programa de Televisa su ruptura con Doug Martin, pues él necesitaba tiempo para concentrarse y ganar un campeonato de videojuegos, pero que al final quedó eliminado de la competencia.

A pesar del rompimiento que fue por una llamada telefónica, Yanet García tuvo mensajes de buenos deseos de sus fieles admiradores, que no pierden la oportunidad para admirar la belleza de "La chica del clima" y demostrarle que hay otros galanes interesados en la felicidad de la famosa.

Durante la entrevista Yanet García mencionó que está feliz de participar en una película española que se estrenará el próximo año.

Pero lo que sorprendió a todos de fans de Yanet García, fue que la sexy modelo al ser cuestionada sobre el amor, mencionó sus deseos de enamorarse nuevamente.

"Estoy abierta al amor. Creo que eso no se le puede cerrar porque esas cosas se dan y no se planean. Dejaré que la vida me siga sorprendiendo". Dijo Yanet García.