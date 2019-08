Yanet García responde a sus haters con video en instagram

Yanet García se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del espectáculo en México, ya sea envidia de la “buena” por querer sé cómo ella y tomarla de inspiración, o la envidia tóxica, que solo sirve para dar críticas a la chica del clima, aun sin conocer sus sentimientos.

Y es que día tras día Yanet García recibe comentarios agresivos por parte de los internautas, que la tachan de operada, o de no tener talento, incluso de ser una “inútil que solo sirve para mostrar el trasero”.

En ese sentido, Yanet García decidió hacer un video, abriendo su corazón y confesando cómo reacciona ante las críticas, o bien, como hace frente a esas situaciones que están fuera de sus manos.

Resaltó que, aunque no es fácil, pues la gente busca hacer caer a las personas para creer que tenían razón, sigue trabajando día a día por su sueño, por lo que quiso platicarles esta situación a sus más de 11 millones de seguidores.

“siempre me he imaginado que la vida es como una carrera, y que en la meta están tus sueños, tus objetivos, todo aquello que siempre has deseado, y que en los lados están todas esas personas sentadas, aquellas que nunca han cumplido sus sueños y que no tienen la voluntad de ir hasta la meta”, resaltó Yanet García.

Ante tal planteamiento, Yanet García emitió recomendaciones a sus fans, para inspirarlos y que sigan adelante con sus sueños, a fin de vencer a todos aquellos haters que solo buscan humillar a las personas vía redes sociales, que, a final de cuentas, no tendrían el valor para realizarlo en persona.

“Nunca permitas que eso te tropiece y te haga caer, y que te vayas a sentar como ellos están sentados viendo el triunfo o viendo el esfuerzo que los demás hacen por cumplir sus sueños”

