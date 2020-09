Yanet García remarca sensual RETAGUARDIA durante su paseo en Nuevo León ¡Uff!

Yanet García infarta Instagram con un sensual look

Una de las sensuales chicas fitness que ha infartado las redes sociales es sin duda alguna Yanet García, quien se hizo famosa debido al exquisito físico que posee, aunque a pesar de que ya no está trabajando en la televisión, la ex "Chica del clima" no descuida a sus seguidores con candentes publicaciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram la modelo regiomontana, decidió presumir a sus millones de seguidores uno de los mejores viajes que realizó en compañía de su galán Lewis Howes, la presentadora disfrutó de un fin de semana del hermoso paisaje de Nuevo León.

Pero lo que más desató la locura de las redes sociales es que la chica fitness Yanet García, decidió capturar el mejor ángulo de su cuerpo en uno de los lugares que recorrió durante su visita, por lo que los caballeros quedaron impactados por apreciar la suculenta figura de la famosa.

Yanet García exhibe la retaguardia con ajustada prenda

En aquella fotografía que compartió la ex "Chica del clima" se puede apreciar lo sensual y sexy que luce con unos ajustados pantalones de mezclilla, ya que los fieles admiradores de la modelo mexicana se percataron de la exquisita retaguardia que lució con aquella prenda tan sexy.

"Muy hermosa". Comentó un fan.

Tras haber presumido cómo disfrutó su fin de semana en Nuevo León, los usuarios no se resistieron en compartir lo que pensaban de la presentadora, pues a sus 29 años de edad posee un cuerpazo de infarto, y qué decir de los enormes atributos que posee, debido a la disciplina que tiene con el ejercicio.

Además de los halagadores comentarios que recibió Yanet García por el sensual look que usó durante su viaje a Nuevo León, la actriz Angelique Boyer no dudó en comentar aquella instantánea, incluso le cuestionó a la modelo si extrañaba lo que hacía cuando vivía en México.

¿Crees que la modelo regrese a Televisa? ¿Consideras que posee un físico envidiable a sus 29 años de edad?