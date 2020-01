Yanet García recibe emotivo mensaje de un fan tras compartir nuevas rutinas

Yanet García se hizo famosa por aparecer como la “Chica del clima” en un programa de Televisión en Monterrey, sin embargo, logró impactar nuevamente a la audiencia con su presencia en el matutino “Hoy” de Televisa, desde entonces se convirtió en una de las presentadoras más populares en la pantalla chica.

Sin embargo, Yanet García decidió iniciar este 2020 con nuevos proyectos, pues la famosa decidió continuar con sus propósitos de Año Nuevo dejando México para irse a vivir a Los Ángeles.

La ex “Chica del clima” de Televisa, decidió enfocarse en motivar a sus fans con sus entrenamientos, que se encuentran disponibles en una aplicación en el celular; incluso los resultados han impactado a la chica fitness Yanet García, pues ha expresado su agradecimiento a sus seguidores.

La modelo Yanet García a través de sus historias de Instagram ha compartido fotografías y videos de los fans que la han etiquetado en las redes sociales, pues han mencionado que se sienten motivados por los videos que comparte la chica fitness.

Entre las imágenes que se pueden apreciar en su mayoría, son chicas que lucen sus cuerpos en el gimnasio, luego de haber realizado las rutinas que comparte la chica fitness Yanet García.

“No hay poder más grande en una mujer de la creencia de lo que ella es… Y no hay curva más maravillosa que una sonrisa, y no hay belleza más bella que aquella que sale del interior”.

“Y no hay poder más grande que inspirar a otros a creer en ellos mismos, y es que ella lo tiene todo belleza, elegancia y perfección, no me cansaré de repetirlo”.