Yanet García presume tremenda retaguardia con ajustados leggins ¡VIDEO!

Yanet García logró parar varios corazones entre sus seguidores, tras subir un nuevo video en su cuenta de Tik Tok, donde la ex chica del clima presumió su enorme retaguardia con unos ajustados leggins.

Recordemos que Yanet García ha sido una de las artistas que se ha mantenido en contacto con sus seguidores durante este tiempo de confinamiento, donde la influencer fitness ha compartido alguna de sus mejores rutinas de ejercicios para mantenerse en forma.

Sin embargo no podemos negar que todas estas fotografías y videos de la ex chica del clima haciendo sus mejores rutinas han logrado conquistar varios corazones. Y esta ocasión no fue la excepción.

Yanet García presume tremenda retaguardia

Entre los atributos más reconocidos y apreciados de Yanet García están sus glúteos de acero, los cuales incluso han sido temas de conversación al ser comparada junto con otras modelos fitness que también se destacan por su retaguardia.

Y en este nuevo video de Tik Tok, la ex chica del clima logró sorprender a sus seguidores justamente a través de su mejor atributo. Un video en el que Yanet García muestra los resultados de los ejercicios para sus glúteos.

Yanet García conquista Tik Tok

Cabe mencionar que Yanet García debe gran parte de su fama a su participación en el programa Hoy donde se ganó el título como la “chica del clima”. Un éxito que vimos trasladado a sus redes sociales donde su cuenta de Instagram supera los 13 millones de seguidores.

Sin embargo hemos visto que la influencer fitness ha intentado ganar mayor espacio en otras plataformas como Tik Tok, donde tiene alrededor de 557 mil seguidores, los cuales van en ascenso gracias a este tipo de videos candentes que logran conquistar a muchos usuarios.