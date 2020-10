Yanet García presume su ‘calabacita’ en Instagram ¡Bienvenido octubre!

Yanet García logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas al publicar una de sus fotografías más singulares, donde la ex chica del clima le dio la bienvenida al mes de octubre.

Recordemos que Yanet García saltó a la fama gracias a su participación en el programa Hoy, una de las producciones con mayor audiencia de Televisa y donde ella era la encargada de dar el pronóstico diario del clima.

Sin embargo, desde finales del año pasado, esta guapa conductora abandonó la televisora mexicana para poder mudarse al estado de California y poder cumplir su más grande sueño de convertirse en una entrenadora fitness.

Yanet García conquista Instagram

Por otro lado no podemos negar, que gran parte de su fama se la ha ganado a través de su espectacular figura, posicionándose como una de las mujeres más guapas, sensuales y deseadas de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, hemos sido testigos de que Yanet García disfruta de consentir a sus más de 13 millones de seguidores con sus fotografías más ardientes y atrevidas. Y esta ocasión no fue la excepción.

¡Así celebró la llegada del mes de octubre!

No existe forma de que la ex chica del clima no transmita su sensualidad, y prueba de ello es su última fotografía, que aunque la vemos lucir un outfit casual de jeans y suéter, ha logrado levantar varios suspiros entre los internautas.

Como era de esperarse, esta fotografía de Yanet García dando la bienvenida al mes de octubre ha logrado generar más de 94,000 mil likes y cientos de comentarios en menos de un día ¡Simplemente espectacular!