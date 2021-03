Yanet García presume coqueto outfit deportivo y así reaccionan sus fans

Desde que Yanet García se dio a conocer en el programa "Hoy" de Televisa, su físico dejó impresionados a los televidentes, y es que a pesar de que ya no forma parte del matutino debido a que se mudó a Nueva York para estudiar, aún así sigue alborotando a sus fans.

No es ningún secreto que la también modelo de 30 años de edad, es una chica fitness que le fascina ejercitarse todos los días, incluso en su perfil de Instagram comparte sus rutinas de entrenamiento, pero lo que deja en shock a sus millones de seguidores son sus looks deportivos.

Y es que, Yanet García ganó demasiada popularidad en México, por lo que ha sumado más de 13.6 millones de seguidores en su cuenta social y todo se debe a las publicaciones demasiado provocativas que comparte, pero su reciente foto recibió diversos comentarios.

Yanet García presume su belleza en Instagram

Yanet García y su look deportivo

A través de su perfil social, la "Ex chica del clima", dejó con la boca abierta a sus admiradores, pues no pierde la oportunidad de lucir muy guapa y hermosa con el look deportivo que usó para ejercitarse en el gym; la chica fitness usó unos leggins ajustados.

"Espectacular, bellísima princesa". Comentó un fan.

La conductora de televisión aprovechó el día para ejercitarse desde temprano, pero sus seguidores se percataron de las curvas de la celebridad de Internet, quien posee un cuerpo envidiable, pues las chicas admiran la dedicación que tiene la modelo en cuidar su figura.

Recordamos que la guapa presentadora, ha logrado inspirar a las mujeres, incluso ha compartido algunas fotografías de sus admiradoras, quienes han seguido las rutinas de la chica fitness, mientras los caballeros disfrutan apreciar la belleza de la chica fitness.

Además de los mensajes halagadores que recibió de sus fieles admiradores, Yanet García también cautivó la mirada de su novio Lewis Howes con quien tienen una sólida relación sentimental, pues así lo han presumido en las fotografías y videos que comparten en Instagram.

¿Admiras la figura de la modelo? ¿Te gusta el look que usa? Déjanos tus comentarios en La Verdad Noticias.

