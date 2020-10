Yanet García pone a babear a sus fans con esta foto en el gimnasio

Yanet García, aunque ya no está presente en el programa Hoy como conductora, sigue muy activa en sus redes sociales, pero sobre todo en el gusto de la gente, pues esta famosa se ha sabido ganar el cariño de la sociedad.

Aunque se fue a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, sus verdaderos fans se encuentran en latinoamérica, y específicamente en México, pues durante varios años participó como La Chica del Clima en el matutino de Televisa.

Eso sí, a través de su cuenta de Instagram no deja de enamorar a todos sus seguidores, subiendo imágenes candentes como lo hizo este 6 de octubre, en donde compartió una foto en la que aparece “en cuatro” mientras realizaba ejercicio para tonificar sus piernas y glúteos.

“Hoy es un buen día para entrenar” compartió la famosa en la imagen en la que aparece con la pierna estirada y encima de un tapete rojo.

Mira la foto de Yanet García

Por cierto, la también actriz se encuentra muy preocupada por su país, pues pese a que está en Estados Unidos, la oriunda de Monterrey Nuevo León se ha enterado de las noticias sobre el Huracán que está por impactar a la península de Yucatán, es por ello que, en una acción informativa y solidaria, compartió a través de sus redes sociales la trayectoria del fenómeno.

Pues hay que recordar que la ex conductora del programa Hoy no solo tiene un cuerpazo, sino que el estado del tiempo es una de sus pasiones, por ello fue la chica del clima durante varios años, y no podía dejar pasar esta oportunidad para poner alertas a sus fans.

Por lo pronto con 13 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Yanet García se mantiene como una de las famosas mexicanas más seguidas en dicha red social. ¿Te gustó la foto de la actriz y conductora?.