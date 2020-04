Yanet García no es la original, esta famosa fue la pionera sexy chica del clima ¡OMG!

Yanet García se ha posicionado como una de las conductoras más famosas que hay en México, a pesar de que hace varios meses que dejó su trabajo en Televisa para buscar nuevas oportunidades.

Sin embargo, aunque pareciera que una chica sexy diciendo el clima fue una moda impuesta por la chica fitness, la realidad es que antes que ella hubo una famosa que desempeñó esa labor.

Se trata de Karla Luna, la ex "lavandera" quien lamentablemente falleció hace algunos años, y aunque a nivel nacional se hizo conocida por su labor como comediante, la realidad es que tuvo el trabajo de "la chica del clima" muchos años antes.

Aunque no llegó a ser presentadora del programa hoy, Karla Luna si estuvo a cargo de la sección del clima en Televisa Monterrey, lugar de donde es originaria, al igual que la ex conductora del programa hoy.

De acuerdo con un hilo que se viralizó después de el suceso de Karla Luna y Karla Panini, Luna inició su carrera dando el clima para Televisa Monterrey, donde tuvo mucho éxito al presumir de una figura muy sexy y un carisma que llamaba la atención de los espectadores, sin embargo. En vez de ser direccionada al modelaje y a trabajar su cuerpo como Yanet García, la ex lavandera se concentró en la comedia, además, después fue diagnosticada con cáncer, por lo cual no pudo trabajar su cuerpo como la ex conductora de Hoy.

La rivalidad de Karla Luna y Karla Panini

Karla Panini, quien fue una de las mejores amigas de la Karla Luna, se ha convertido en una de las mujeres más odiadas de todo el país, incluso hoy en día habiendo pasado varios años desde su pelea, y de que falleciera la ex conductora.

¿Conoces la traición más grande de toda la historia de la humanidad?

Supongo que si, pero aquí te la cuento por cuarentena

La traición de Karla Panini a Karla Luna



Abro hilo pic.twitter.com/H0gFITJpgE — Ayuwoki♠️ (@AyuwokiHee) April 9, 2020

De hecho, hace unos días Karla Panini se convirtió en tendencia, luego de que con motivo del Coronavirus saliera el meme “Quédate en casa así como Karla Panini se quedó con el marido de su mejor amiga” esta historia sigue doliendo en el corazón de los mexicanos, sobre todo después de que falleciera la ex chica del clima de monterrey.