Yanet García muestra sus encantos en sexy traje de baño rosa mexicano

Yanet García es una de las mujeres más sexys que ha dado México, aunque ya no vive en nuestro país, pero conserva la mayor parte de sus fans que la conocieron en el Programa Hoy.

La famosa cuenta con más de 13 millones de fans en Instagram, quienes se deleitan con cada imagen que publica, como la que realizó este 18 de Junio, donde mostró toda su sensualidad en un traje de baño ros mexicano, el cual tenía varias aberturas en la zona del torso.

Además, esta candente imagen fue acompañada de un texto, en el cual habla de la importancia de no hacer caso a la envidia, y por el contrario, aceptar cada quien su batalla sin comparaciones.

“Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento”,