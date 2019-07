Yanet García muestra sus NACHAS APRETADAS después de sus vacaciones (FOTOS)

Yanet García muestra sus NACHAS APRETADAS

Yanet García es una de las mujeres más atractivas del espectáculo mexicano, tanto que actualmente su fama ha trascendido a otros países, donde presume de todo su talento.

Hay que recordar que Yanet García siempre acostumbra a compartir sus intensas rutinas de entrenamiento para tener un súper cuerpazo, además de cada uno de los momentos de su día a día.

Recientemente ha vuelto a sorprender a sus fans, pues luego de estar de viaje por Europa, no había colocado ninguna imagen con sus sexys atuendos deportivos, con los que tiene acostumbrado a su público.

Es por eso que ahora aparece luciendo en una nueva publicación un traje deportivo que deja ver sus “nachas apretadas” en una imponente pose dando vista a su perfil trasero y donde acompaña con un mensaje que dice: “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana” Just keep going ������ @tonderarmy”.

La imagen ha impactado tanto sus seguidores que hasta el momento tiene más de 270 mil reacciones acompañados de cientos de halagos y piropos bastante elevados de temperatura.

LA FAMA DE YANET GARCIA

Hay que recordar que Yanet García alcanzó gran popularidad cuando la productora Magda Rodríguez, decidió que ella era la mujer indicada para dar el clima debido a su espectacular cuerpo, por lo que de inmediato se convirtió en todo un símbolo sexual.

SU ÚLTIMOS PROYECTOS

Yanet García recientemente tuvo un excelente viaje de trabajo hace unos días, ya que se fue a España al estreno de la película donde participó titulada “Bellezonismo”, en la que interpretó un gran trabajo a lado de un elenco de primer nivel.

En algunas ocasiones la “Chica del Clima” ha revelado que una de sus grandes pasiones ha sido la actuación y prueba de ello es como trabaja en la obra de teatro “El tenorio cómico”, donde a ha demostrado tener los dotes necesarios de una gran actriz, pues es una de las protagonistas de la trama ganándose el cariño del público.

