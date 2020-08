Yanet García muestra los CALZONES en Instagram ¡OMG!

Yanet García logró dejar sin aliento a sus seguidores en Instagram y a varios internautas tras compartir una de sus fotografías más atrevidas, donde la ex chica del clima presumió su escultural figura en calzones.

Recordemos que Yanet García alcanzó la fama como la sexy chica del clima de televisa, donde por un largo periodo la vimos trabajar junto a otros famosos mexicanos como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza.

Sin embargo la guapa conductora, desde el 2019, abandonó a la televisora para poder perseguir sus sueños de convertirse en toda una influencer fitness. Un objetivo que ha logrado sin mayor problema.

Yanet García muestra los calzones

Pero en esta ocasión no fue ninguno de sus tips o rutinas de ejercicio lo que logró enloquecer a sus más de 13.3 millones de seguidores en Instagram, sino una de sus últimas imágenes donde se robó varios suspiros.

Una fotografía en la que podemos observar a Yanet García desde su cama y en calzones; motivo suficiente para que se convierta en una de las nuevas favoritas entre sus fanáticos, pues en menos de un día sumó más de medio millón de likes.

¡Causa furor en Instagram!

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la ex chica del clima logra sorprender a sus seguidores con sus contenidos más ardientes, pues no podemos negar que esta guapa influencer posee uno de los cuerpos más espectaculares.

Incluso hace unas semanas confesó que la única zona que se ha operado son sus pechos, asegurando que su figura es únicamente el resultado de un esfuerzo constante y de llevar una vida completamente saludable.

¿Crees que Yanet García tenga otras operaciones estéticas?