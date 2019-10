Yanet García mostró su MOJADO atractivo dentro de una bañera (VIDEO)

Yanet García, quien es la sensual presentadora del clima del Programa Hoy, ha seducido a muchos con un atrevido video en donde deja ver parte de sus intimidades en una escena muy húmeda.

Resulta que por medio de sus historias de Instagram, la sensual Yanet García ha tomado por sorpresa a sus seguidores, ya que los ha cautivado con un tremendo video en donde aparece dentro de una bañera.

Tal parece que al estilo Celia Lora, Yanet García ha decidido compartir un momento muy íntimo con sus seguidores, ya que en el video aparece dentro de una bañara con música relajante y una vela encendida nada más.

En lo que se puede ver Yanet estaba disfrutando de un húmedo momento de relajación, en el que después de un largo día de actividades junto a su novio, se tomó una buena ducha para después ir a la cama.

Hay que recordar que la chica del clima más famosa de México, acostumbra a incendiar las redes sociales con sus atrevidas poses que fascinan a sus once mil seguidores en Instagram, en donde recibe también una infinidad de halagos por la belleza de su cuerpo.

Es bien sabido que el cuerpo de Yanet García inspira a millones de mujeres, sin embargo, la conductora de Hoy, siempre ha dicho que su físico es gracias a una dieta balanceada y ejercicio, mucho ejercicio, ya que ante esto, muchos de sus seguidores se inspiran en ella para poder lograr una vida más sana y es por eso que le envían cientos de mensajes agradeciendo que sea su inspiración.

Es así como hace unos días en sus historias, Yanet García decidió enviar un mensaje dirigido a todos aquellos que le envían mensajes, diciendo lo siguiente: “Gracias por todos sus mensajes son súper bonitos, a veces no puedo leerlos todos porque son demasiados, pero todo lo que me escriben es súper bonito, ustedes también me motivan a mí, es por eso que sigo y sigo, porque ustedes son lo máximo, gracias, de verdad”.